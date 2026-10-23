«Маяком надежды» в условиях глобальной неопределенности назвал премьер-министра Индии Нарендру Модии и заявил, что гордится возможностью называть его другом, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 октября на совместной пресс-конференции в Хайдарабад-хаусе в Нью-Дели, сообщает Times of India.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым