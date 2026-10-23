«Маяком надежды» в условиях глобальной неопределенности назвал премьер-министра Индии Нарендру Модии и заявил, что гордится возможностью называть его другом, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 октября на совместной пресс-конференции в Хайдарабад-хаусе в Нью-Дели, сообщает Times of India.