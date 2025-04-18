По мере того как президент Дональд Трамп добивается заключения сделки по прекращению военных действий на Украине, взгляды американцев, особенно республиканцев, постепенно меняются.
Москва больше не враг? Опрос показал: в США стали лучше относиться к России
Комментарии
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Вадим Лебедев
Запад, есть запад... из нас делали врага и будут делать. Обстоятельства такие, что им сейчас выгодно - ослабить вопли что мы враг.
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16 час.
Игорь Максаков
Они тоже не всесильны, к тому же всё течёт и изменяется, а их доктрина уже не катит. Всему своё время, а их время уже на исходе. Это видно невооружённым взглядом. Путин медленно, но уверено ведёт капиталистическую систему к обрыву в пропасть. Это произойдёт совсем скоро, а потом придёт и черёд нашему ворью, ведь вернутся с СВО наши Герои, а порядок только они смогут навести, и с олигархов спросить за всё, что они натворили твари.
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4 час.
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