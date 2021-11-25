Политика как она есть

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Николай Травкин. Депутаты без чувства юмора становятся опасны!

Николай Травкин. Депутаты без чувства юмора становятся опасны!

Предупреждали меня, чтобы я всё-таки фильтровал свои юморные советы представителям власти. «Если ты думаешь, – говорили, – что там Эйнштейны сидят, то глубоко заблуждаешься.

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