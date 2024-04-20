В Эрмитаже расскажут о новых загадках картин Леонардо да Винчи

Тайны художника помогли раскрыть новейшие методы реставрации Совместный проект Государственного Эрмитажа и Музея христианской культуры в Петербурге познакомит с последними находками в изучении художественного наследия Леонардо да Винчи, сообщает пресс-служба Эрмитажа.
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