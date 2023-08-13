СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОМОЖЕТ РУССКИМ В СВО. НО ЕСТЬ НЮАНС

Никто не знает на перед, что будут или не будут. Думаю на фронте и у нас есть все из этих стран, на пример в "Пятнашке",. Так, что поживем, увидим.

андрей картаев

нашли эксперта хренова во все времена кто то за кого то воевал в разных странах в Отечественную войну ха нас и французы и поляки воевали и в других странах тоже а если корейцы хотят реального боевого опыта получить зачем им мешать они же по нашим руководством будут это как в машине лишние лошадиные силы не помешают