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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОМОЖЕТ РУССКИМ В СВО. НО ЕСТЬ НЮАНС

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Никто не знает на перед, что будут или не будут. Думаю на фронте и у нас есть все из этих стран, на пример в &quot;Пятнашке&quot;,. Так, что поживем, увидим.
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15 час.
андрей картаев
нашли эксперта хренова во все времена кто то за кого то воевал в разных странах в Отечественную войну ха нас и французы  и поляки воевали и в других странах тоже а если корейцы хотят реального боевого опыта получить зачем им мешать они же по нашим руководством будут это как в машине лишние лошадиные силы не помешают
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13 час.
Сергей Египко
Ну тогда чего русские сражались в сирии, корее и вьетнаме? Эксперт хренов.
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11 час.

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