ФОТО: WINFRIED ROTHERMEL/GLOBALLOOKPRESS Северная Корея поможет русским в СВО, считает Андрей Пинчук.
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОМОЖЕТ РУССКИМ В СВО. НО ЕСТЬ НЮАНС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Надежда Никитина
Никто не знает на перед, что будут или не будут. Думаю на фронте и у нас есть все из этих стран, на пример в "Пятнашке",. Так, что поживем, увидим.
Ответить
15 час.
андрей картаев
нашли эксперта хренова во все времена кто то за кого то воевал в разных странах в Отечественную войну ха нас и французы и поляки воевали и в других странах тоже а если корейцы хотят реального боевого опыта получить зачем им мешать они же по нашим руководством будут это как в машине лишние лошадиные силы не помешают
Ответить
13 час.
Сергей Египко
Ну тогда чего русские сражались в сирии, корее и вьетнаме? Эксперт хренов.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии