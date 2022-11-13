53 алматинца призвали в полки гражданской обороны МЧС РК

Полсотни алматинских призывников исполнят воинский долг в полках Гражданской обороны МЧС РК. Департамент по ЧС города Алматы на 100% процентов укомплектовал и отправил молодое пополнение «Осень 2022» в воинские части гражданской обороны МЧС РК.