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53 алматинца призвали в полки гражданской обороны МЧС РК

53 алматинца призвали в полки гражданской обороны МЧС РК

Полсотни алматинских призывников исполнят воинский долг в полках Гражданской обороны МЧС РК. Департамент по ЧС города Алматы на 100% процентов укомплектовал и отправил молодое пополнение «Осень 2022» в воинские части гражданской обороны МЧС РК.

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