Главного тренера СКА Ротенберга дисквалифицировали на один матч за критику судейства

Кроме того, по решению КХЛ, на клуб наложили штраф. Главного тренера СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч за то, что он раскритиковал судий после встречи петербургского клуба с «Авангардом».
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