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Изменение климата угрожает здоровью глаз: как жара и УФ-излучение разрушают зрение

Изменение климата угрожает здоровью глаз: как жара и УФ-излучение разрушают зрение

Из-за изменения климата учащаются случаи катаракты, конъюнктивита и других болезней глаз. Жара, УФ-излучение и засухи разрушают зрение — как защититься? Глобальное потепление уже не просто угроза будущему — оно активно влияет на здоровье людей сегодня.

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