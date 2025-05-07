На Охте в Петербурге построят 15-этажное жилое здание в современном архитектурном стиле

Объект будет расположен на Магнитогорской улице Петербургская компания-застройщик LEGENDA закрыла сделку по приобретению земельного участка площадью 3,32 га на Магнитогорской улице в Петербурге, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные девелопера.