Специалисты из РФ помогут коллегам в Херсонской области запустить телерадиокомпанию

Специалисты из России помогут команде, которая в настоящий момент работает над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
Специалисты из России помогут команде, которая в настоящий момент работает над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
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