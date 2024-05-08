Казанның 7 шәһәр хастаханәсендә җырчы, концертлар оештыручы, мәҗлесләр алып баручы Вилдамир Баһауны соңгы юлга озату мәрасиме бара.
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Казанның 7 шәһәр хастаханәсендә җырчы, концертлар оештыручы, мәҗлесләр алып баручы Вилдамир Баһауны соңгы юлга озату мәрасиме бара.