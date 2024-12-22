Из-за боязни ареста по ордеру МУС премьер Израиля Нетаньяху не поедет в польский Освенцим

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на мероприятии, посвященном 80-летию освобождения концлагеря Освенцим в Польше из-за опасений, что будет арестован и передан Международному уголовному суду (МУС).
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