«Интервью с Иудой»: легендарный футболист Василий Березуцкий уехал в Испанию и призвал всех спортсменов работать на Западе. Хоть где, но не в России

вага карлито

Люди даже не замечают сколько брызгунов у нас !Хорошо что некоторые оповещают постоянно! Другое дело что у нас как в той песенке -Алло алло прекрасная маркиза сгорела конюшня а так все хорошо!))) А сколько с двумя тремя паспортами то!!!))Случись чего вот тебе и пожалуйста!))))))