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«Интервью с Иудой»: легендарный футболист Василий Березуцкий уехал в Испанию и призвал всех спортсменов работать на Западе. Хоть где, но не в России

«Интервью с Иудой»: легендарный футболист Василий Березуцкий уехал в Испанию и призвал всех спортсменов работать на Западе. Хоть где, но не в России

Легенда российского футбола Василий Березуцкий, купавшийся дома в деньгах и славе, с самого начала спецоперации на Украине, почему-то не пошёл в добровольцы или волонтёры, а 8 месяцев назад удрал в натовскую Испанию, ставшей для него новой Родиной.

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Комментарии
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А
Александр
хватит кормить крыс, !!!
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7 час.
Владислав Владислав
Березуцкий - очередной предатель.
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5 час.
вага карлито
Люди даже не замечают  сколько брызгунов у нас !Хорошо что некоторые оповещают постоянно!  Другое дело что  у нас как в той песенке -Алло алло прекрасная маркиза  сгорела  конюшня  а так все хорошо!))) А сколько с  двумя тремя паспортами то!!!))Случись чего  вот тебе и пожалуйста!))))))
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3 час.

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