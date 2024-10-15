Парламент Санкт-Петербурга отклонил законопроект об ограничении работы мигрантов в транспортной сфере

В Государственную Думу внесен законопроект, который предлагает ограничить права мигрантов на работу в транспортной сфере, фармацевтической и медицинской промышленности, а также на образовательную деятельность в школах и детских садах.
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