Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую

США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую

"Пора прекратить магические размышления о поражении России" — так теперь говорят в Америке. Причем говорят (и пишут) не рядовые граждане, а очень даже серьезные эксперты, занимавшиеся Россией и в Белом доме, и в разведке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх