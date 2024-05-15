Сбылось очередное предсказание Владимира Жириновского

Политик ушел из жизни несколько лет назад, однако многое из того, что он говорил началось сбываться. Накануне российский лидер Владимир Путин утвердил состав нового правительства, одним из министров стал Михаил Дегтярев.
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