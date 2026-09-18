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Russia’s $118 Billion Arctic Oil Bet Pushes Ahead Despite Sanctions

For the Kremlin, the giant Vostok Oil project in the frigid Far North is crucial to two goals: bolstering Russia’s presence in the Arctic and keeping production of the key export commodity going as reserves in more accessible parts of the country are depleted.

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