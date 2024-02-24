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Украинский генерал обвинил руководство страны в некомпетентности

Украинский генерал обвинил руководство страны в некомпетентности

РИАМО - 25 фев. Советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил о некомпетентности политического руководства Украины, которое требовало от военных планов, но не предоставило данные о располагаемых ресурсах.

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