Украинский генерал обвинил руководство страны в некомпетентности

РИАМО - 25 фев. Советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил о некомпетентности политического руководства Украины, которое требовало от военных планов, но не предоставило данные о располагаемых ресурсах.
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