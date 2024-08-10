Премьер Великобритании Стармер отменил отпуск из-за беспорядков в стране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил отпуск из-за беспорядков по всей стране. Ожидалось, что он отправится на летние каникулы со своей семьей на выходных, но в пятницу Стармер призвал полицию снова оставаться в состоянии повышенной готовности к возможным беспорядкам, пишет 10 августа The Independent.