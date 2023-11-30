Путин пошутил про слезы Силуанова из-за бюджетных расходов

Если попросить у министра финансов Антона Силуанова денег из бюджета, «он будет плакать». Об этом заявил лидер страны Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии