Помощник президента Бразилии Аморим: посол в Израиле не вернется в Тель-Авив

Посол Израиля в Бразилии Фредерико Майер, который ранее был отозван на родину для консультаций, не вернется в Тель-Авив, поскольку его "лично унизили" в Израиле не фоне дипломатического конфликта между странами из-за наступления израильской армии в секторе Газа.