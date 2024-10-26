Открыть учет

Лицензирование криптобирж в России предлагает ввести Росфинмониторинг. Эта инициатива может найти отражение в законодательных актах до конца 2024 года, и тогда отечественные биржи начнут собирать сведения о владельцах кошельков с цифровыми активами и хранить данные о транзакциях не менее пяти лет.
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