Открыть учет

Лицензирование криптобирж в России предлагает ввести Росфинмониторинг. Эта инициатива может найти отражение в законодательных актах до конца 2024 года, и тогда отечественные биржи начнут собирать сведения о владельцах кошельков с цифровыми активами и хранить данные о транзакциях не менее пяти лет.