20 известных актеров, которых грим изменил до неузнаваемости

Что только не приходится переносить актерам, чтобы получить и сыграть заветную роль! Даже в век современных технологий, с помощью которых, кажется, можно добиться любого эффекта, далеко не все делается при помощи компьютерной графики.
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