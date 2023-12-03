Скандал в королевской семье: обвинения в расизме против короля и принцессы Уэльской

Скандал с предполагаемым "беспокойством" нынешнего монарха Карла III, связанным с тем, что его внук может родиться с черной кожей, привел к обвинениям в нетерпимости к чернокожим среди членов королевской семьи.
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