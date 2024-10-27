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Сотрудник полиции по охране общественного порядка был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия

Сотрудник полиции по охране общественного порядка был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия

В Санкт-Петербурге продолжается расследование коррупционных скандалов в правоохранительных органах. Руслан Сентемов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Центральному району, занимавший эту должность всего несколько месяцев, был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

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