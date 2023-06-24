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"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР Вчера

"Троянский конь": Москва отказала Макрону в присутствии на саммите БРИКС в ЮАР Вчера

871 прочитал Неожиданной выглядит просьба президента Франции Эмманюэля Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР.

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