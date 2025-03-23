Молдавский дзюдоист Петр Пеливан блестяще выступил на соревнованиях в Тбилиси

Молдавский спортсмен Петр Пеливан завоевал серебряную медаль на турнире серии «Большого шлема» по дзюдо (Tbilisi Grand Slam 2025), который проходит с 21-го по 23-е марта в столице Грузии На пути к финалу турнира в весовой категории до 81-го кг наш соотечественник одолел спортсменов из Италии, Грузии (дважды) и Канады, а в решающем поединке уступил представителю Турции Ведату Альбайраку, став та .