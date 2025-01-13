Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта: последний вариант сделал себе и не жалею

Оглавление 1. Водоотвод с дренирующим колодцем 2. Сбор дождевой воды 3. Поле фильтрации Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики моего канала! Дождевая вода или вода, получаемая от таяния снега, стекает с крыши и попадает в желоб, который направляет её к воронке водосточной трубы.
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