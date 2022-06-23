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Приговоренные в ДНР к смерти наемники подадут прошения о помиловании

Приговоренные в ДНР к смерти наемники подадут прошения о помиловании

Британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании.

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