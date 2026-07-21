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Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей. КХЛ ранее удовлетворила требования клуба к игроку («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Адам Ружичка должен « Спартаку » почти 30 млн рублей.

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