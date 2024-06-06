Израиль-Палестина: ещё 30 убитых

Владимир Путин на ПМЭФ встретился с редакторами ведущих мировых информационных агентств. На встрече он в очередной раз подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке можно смягчить только признанием Палестины независимым государством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии