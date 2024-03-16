Маргарита Симоньян назвала гарантии безопасности России в случае переговоров

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ перечислила, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены России в случае переговоров с Украиной.
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