Если Россия не уступит, я взорву мир Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Если Россия не уступит, я взорву мир
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Юрий Ильинов
Так в чем же коренные различия дивизии и бригады, почему они появились? Ответ, как всегда, прост. Отличия кроются уже в самом размере объединений. Дивизия — это огромное хозяйство. МСД — это 6 полков (три МСП, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный). Костяк объединения! Это отдельные части (батальон связи, противотанковый дивизион, разведбат, инженерно-саперный, медицинский, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный батальоны) и подразделения (отдельные роты РХБЗ, РЭБ, БПА, комендантская). Добавим сюда собственные арсеналы и склады (продовольственный и вещевой)… С некоторой натяжкой можно сказать, что дивизия — это мини-армия, способная самостоятельно вести боевые действия за счет собственных ресурсов некоторое время, необходимое для развертывания основных сил армии или фронта. И правы были наши предки, когда комдивам присваивали генеральские звания. Объем работы в дивизии колоссальный. Тут возникает очередной вопрос — об эффективности дивизии и бригады. Вроде бы элементарная арифметика. Вместо одной дивизии прикрыть фронт двумя бригадами с приданием им необходимых подразделений из других объединений. Увы, арифметика тут имеет мало значения. Части и подразделения всегда будут более эффективны уже потому, что проходят боевое слаживание в тылу. Знают возможности друг друга. Две бригады этого сделать не могут. Слаживание проходит уже на передовой. А это лишняя кровь, лишние потери. И вот тут-то и всплывает коренное отличие этих объединений. Бригада за счет меньшего количества личного состава более мобильна. Это её преимущество. Мы часто видим в ходе войны на Украине, как бригады перебрасывают с одного участка на другой обе армии. Зачем? Ответ опять не «страшный секрет». Заткнуть дырки в обороне или сменить потрепанное наступающее объединение. Вот вам и отличие. Дивизия способна самостоятельно вести боевые действия даже с превосходящими силами противника, бригада же это чаще всего «спасательная команда». Ну и последнее отличие. Наличие тыловых подразделений вынуждает комдива держать определенную часть личного состава в тылу. Дивизия почти никогда не ведет боев всем личным составом. Помните красивые эпизоды из фильмов о войне? Когда противник прорывает оборону на каком-то участке, и комдив приказывает бросить в бой тыловые подразделения. Комбриг себе такого позволить не может. Нет у него в тылу этого «резерва». Кстати, именно поэтому мы часто читаем сообщения о том, что какая-то из бригад разгромлена и выведена в тыл на доукомплектование. Для бригады любые потери означают сокращение боевого потенциала. А потери вроде тех, что несут сегодня бригады ВСУ на ЛБС, особенно в Курской области, для любой бригады означают разгром. Почему именно морская пехота? Такой вопрос возникает у тех, кто невнимательно слушал выступление президента в кают-компании подводной лодки. Точнее, у тех, кто услышал только сообщение о реорганизации бригад, но не удосужился послушать о функционале нового замкомандующего ВМФ. А между тем это достаточно важно. Кроме пяти бригад, которые генерал Гудков будет реформировать в дивизии, в его подчинение переходят уже существующие береговые ракетные и артиллерийские части. Практически это означает, что новый замкомандующего будет отвечать за всю береговую оборону нашего побережья. И второй факт, на который я бы обратил внимание. Приведу цитату из выступления Верховного: «Все эти подразделения необходимо поднять до того уровня боевой готовности и эффективности, которого вы достигли в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота». Думаю, достаточно понятно, что Верховный требует сделать морскую пехоту не просто войсками повышенной боевой готовности, а именно боевыми объединениями, которые будут способны самостоятельно разбить любой десант, который будет высажен на наш берег. При этом те задачи, которые ставились перед морпехами раньше, никто не отменяет. Части и подразделения морской пехоты должны быть готовы в любой момент провести высадку на территории противника и обеспечить встречу основных сил армии и флота. Я начал материал с того, что именно международная обстановка диктует нам такое решение. Назначение генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России ещё раз подтверждает мою правоту. Чуть отойду в сторону от основной темы. Почему именно из комбрига в замкомандующие, почему именно Гудков?
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19 час.
Юрий Ильинов
По моему мнению, Генштаб и Верховный не просто так пошли на этот шаг. Увы, но в нашей армии не так много родов войск, где удалось сохранить «советские традиции», советскую систему подготовки. Наверное, это только ВДВ и морская пехота. Потому и воюют эти подразделения лучше других. Даже при том, что пополнение приходит в воюющие подразделения одинаковое. Боевой генерал, создавший прекрасно показывающую себя бригаду, прошедший несколько войн, награжденный многими боевыми наградами и, главное, не привыкший к подковерным играм в тыловых штабах и «придворных» частях, вот что необходимо для создания действительно боевых дивизий. Вернемся к международной обстановке. Черное море, Балтика, Тихий океан, Севморпуть. Везде сегодня наблюдается активность потенциального противника. Наша территория и наше побережье являются лакомым куском для любого западного государства. А значит, мы обязаны быть готовыми к быстрой реакции и быстрому уничтожению соединений противника. Иначе долгая война «на износ»… Украина не первая и не последняя в списке возможных врагов Увы, чтобы мы ни говорили и ни писали о дипломатических схемах выхода из кризиса международных отношений, вероятность возникновения новой войны велика. Украина просто выбрана первой жертвой. Много десятилетий в головы украинцам, да и другим народам, вкладывалась идея победы над Россией. Идея полного развала нашей страны, идея отсутствия демократии и всего, на чем основана идеология Запада. Более того, за это время Запад вырастил плеяду политиков, которые пойдут на любые жертвы, вплоть до уничтожения собственного государства, ради мифической победы над Москвой. Зеленский — один из представителей данного вида садомазохистов. Друг такого же любителя Макрона и прочих. Кто-то верил в военные возможности Киева? Кто-то верил в победу Украины в борьбе с Россией? Естественно, кроме тех, кто и сейчас бегает по украинским городам и селам с криками «Слава Украине!», тех, кого «обработали» за долгие десятилетия? Кто из тех россиян, которые часто пишут в комментариях критические высказывания по поводу нашей армии, наших генералов, нашего общества, верит в победу Украины? Нет! Все знают, что это невозможно, но все равно готовы умереть за эту «перемогу». Я не про политиков и бизнесменов, я про «простой народ», руки которого по локоть в крови и украинцев, и русских. Я про прибалтов, поляков, немцев, французов и прочих, не исключающих начала новой мировой войны. Знают, что в лучшем случае умрем все, вместе с планетой, а в худшем не станет их стран и их народов, но все равно хотят, все равно готовятся… Наша же задача — успеть создать непреодолимый для Запада щит, военный заслон такой мощности, чтобы фантазий о захвате наших территорий даже не возникало. Пять новых дивизий морской пехоты — это один из шагов к созданию такого щита. Больше «подставлять левую щеку после удара по правой» мы не намерены. Только ударом на удар. Сокрушительным ударом...
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19 час.
Игорь
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18 час.
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