Если Россия не уступит, я взорву мир

Юрий Ильинов

Так в чем же коренные различия дивизии и бригады, почему они появились? Ответ, как всегда, прост. Отличия кроются уже в самом размере объединений. Дивизия — это огромное хозяйство. МСД — это 6 полков (три МСП, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный). Костяк объединения! Это отдельные части (батальон связи, противотанковый дивизион, разведбат, инженерно-саперный, медицинский, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный батальоны) и подразделения (отдельные роты РХБЗ, РЭБ, БПА, комендантская). Добавим сюда собственные арсеналы и склады (продовольственный и вещевой)… С некоторой натяжкой можно сказать, что дивизия — это мини-армия, способная самостоятельно вести боевые действия за счет собственных ресурсов некоторое время, необходимое для развертывания основных сил армии или фронта. И правы были наши предки, когда комдивам присваивали генеральские звания. Объем работы в дивизии колоссальный. Тут возникает очередной вопрос — об эффективности дивизии и бригады. Вроде бы элементарная арифметика. Вместо одной дивизии прикрыть фронт двумя бригадами с приданием им необходимых подразделений из других объединений. Увы, арифметика тут имеет мало значения. Части и подразделения всегда будут более эффективны уже потому, что проходят боевое слаживание в тылу. Знают возможности друг друга. Две бригады этого сделать не могут. Слаживание проходит уже на передовой. А это лишняя кровь, лишние потери. И вот тут-то и всплывает коренное отличие этих объединений. Бригада за счет меньшего количества личного состава более мобильна. Это её преимущество. Мы часто видим в ходе войны на Украине, как бригады перебрасывают с одного участка на другой обе армии. Зачем? Ответ опять не «страшный секрет». Заткнуть дырки в обороне или сменить потрепанное наступающее объединение. Вот вам и отличие. Дивизия способна самостоятельно вести боевые действия даже с превосходящими силами противника, бригада же это чаще всего «спасательная команда». Ну и последнее отличие. Наличие тыловых подразделений вынуждает комдива держать определенную часть личного состава в тылу. Дивизия почти никогда не ведет боев всем личным составом. Помните красивые эпизоды из фильмов о войне? Когда противник прорывает оборону на каком-то участке, и комдив приказывает бросить в бой тыловые подразделения. Комбриг себе такого позволить не может. Нет у него в тылу этого «резерва». Кстати, именно поэтому мы часто читаем сообщения о том, что какая-то из бригад разгромлена и выведена в тыл на доукомплектование. Для бригады любые потери означают сокращение боевого потенциала. А потери вроде тех, что несут сегодня бригады ВСУ на ЛБС, особенно в Курской области, для любой бригады означают разгром. Почему именно морская пехота? Такой вопрос возникает у тех, кто невнимательно слушал выступление президента в кают-компании подводной лодки. Точнее, у тех, кто услышал только сообщение о реорганизации бригад, но не удосужился послушать о функционале нового замкомандующего ВМФ. А между тем это достаточно важно. Кроме пяти бригад, которые генерал Гудков будет реформировать в дивизии, в его подчинение переходят уже существующие береговые ракетные и артиллерийские части. Практически это означает, что новый замкомандующего будет отвечать за всю береговую оборону нашего побережья. И второй факт, на который я бы обратил внимание. Приведу цитату из выступления Верховного: «Все эти подразделения необходимо поднять до того уровня боевой готовности и эффективности, которого вы достигли в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота». Думаю, достаточно понятно, что Верховный требует сделать морскую пехоту не просто войсками повышенной боевой готовности, а именно боевыми объединениями, которые будут способны самостоятельно разбить любой десант, который будет высажен на наш берег. При этом те задачи, которые ставились перед морпехами раньше, никто не отменяет. Части и подразделения морской пехоты должны быть готовы в любой момент провести высадку на территории противника и обеспечить встречу основных сил армии и флота. Я начал материал с того, что именно международная обстановка диктует нам такое решение. Назначение генерал-майора Гудкова замкомандующего ВМФ России ещё раз подтверждает мою правоту. Чуть отойду в сторону от основной темы. Почему именно из комбрига в замкомандующие, почему именно Гудков?