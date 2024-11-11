Сад усадьбы архитектора Джакомо Кваренги в Пушкине признан объектом культурного наследия регионального значения

В начале XX века дом с интерьерами в стиле Людовика XVI принадлежал графине Елизавете Шуваловой Сад усадьбы архитектора Джакомо Кваренги в Пушкине получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
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