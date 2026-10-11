27-дюймовый монитор с разрешением 4К — всего $170. Redmi A27U 2027 вышел в продажу

Панель IPS с охватом 99% цветового пространства DCI-P3 Xiaomi начала продажи монитора Redmi A27U 2027 с 27-дюймовой IPS-матрицей c разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей) и кадровой частотой 75 Гц.
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