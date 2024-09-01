Медиаотдел казанского «Сокола» ищет работу после продажи клуба

Медиаотдел казанского футбольного клуба «Сокол», известного своей активной и креативной работой, ищет новые возможности для сотрудничества после того, как клуб был продан на Авито в июле за 5,3 млн рублей.
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