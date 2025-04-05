Набиуллина под прицелом: почему Путин сохранил пост главы ЦБ вопреки критике?

«Монетарист в ловушке»: как просчёты ЦБ ставят под вопрос будущее Набиуллиной Решение Владимира Путина сохранить Эльвиру Набиуллину на посту главы Центробанка после серии спорных решений вызвало волну вопросов в политических и экспертных кругах.