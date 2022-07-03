Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Баканов
    Маловато будет.СК Белоруссии зад...
  • Сергей Иванов
    А вероятности воровства газа из проходящего через Украину трубопровода америкосы (европейцы) не допускают? Странно.Politico: в Белом...
  • Питер Эсклянов
    За призыв конфискации финансовых активов другого государства, это можно считать как непорядочность и призывающих нужн...Великобритания на...

Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске

Что будет с ВСУ после поражения в Лисичанске

Окружение украинской армии в Лисичанске — вероятно, её предпоследний крупный котёл в Донбассе. Выходов из этого положения у ВСУ практически нет [caption id="attachment_820923" align="aligncenter" width="900"] Фото © Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket[/caption]Карта боевых действий на Украине Вечером 2 июля пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Лисичанске ещё остаются локальные очаги сопротивления украинских силовиков, но уже незначительные, украинские подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх