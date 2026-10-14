Колумбия: один человек погиб, а полицейский и еще один человек были ранены на Авенида Ориентал недалеко от района Бомбона в центре Медельина, департамент Антьокия, во второй половине дня в результате перестрелки.
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