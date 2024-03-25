Нефть растет третий месяц подряд

Нефть выросла на фоне эскалации геополитических опасений после теракта в России. Марка Brent поднялась до $86 за баррель после потери более чем 2% за последние три дня прошлой недели, тогда как цена нефти West Texas Intermediate достигла $81, сообщает Bloomberg.
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