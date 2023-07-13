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В Кузбассе возобновила работу шахта "Листвяжная", где погиб 51 человек

В Кузбассе возобновила работу шахта "Листвяжная", где погиб 51 человек

В Кузбассе на шахте "Листвяжная", где из-за многочисленных нарушений на производстве погибли более 50 человек, вновь начались горные работы по добыче угля.

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