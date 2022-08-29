Инспекторы МАГАТЭ уже на пути на Запорожскую АЭС

Международная миссия, состоящая из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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