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Инспекторы МАГАТЭ уже на пути на Запорожскую АЭС

Инспекторы МАГАТЭ уже на пути на Запорожскую АЭС

Международная миссия, состоящая из сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

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