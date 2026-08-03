Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

108 подписчиков

ФАС возбудила дело против давно ушедшей из РФ Apple из-за непредустановки RuStore и Max

ФАС возбудила дело против давно ушедшей из РФ Apple из-за непредустановки RuStore и Max

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации Apple из-за неисполнения требований о соблюдении российских законов, обязывающих производителей предустанавливать российский магазин приложений RuStore и мессенджер Max на свои устройства, продающиеся на территории РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии