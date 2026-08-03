ФАС возбудила дело против давно ушедшей из РФ Apple из-за непредустановки RuStore и Max

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации Apple из-за неисполнения требований о соблюдении российских законов, обязывающих производителей предустанавливать российский магазин приложений RuStore и мессенджер Max на свои устройства, продающиеся на территории РФ.
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