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Культуромания

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Турецкий сериал «Бахар» покажет телеканал «Россия»

Турецкий сериал «Бахар» покажет телеканал «Россия»

Телеканал «Россия» покажет турецкий сериал «Бахар». Как отметил руководитель службы внешней коммуникации телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим» Игорь Потапов, сериал также доступен в онлайн-кинотеатре «Иви».

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