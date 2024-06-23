Турецкий сериал «Бахар» покажет телеканал «Россия»

Телеканал «Россия» покажет турецкий сериал «Бахар». Как отметил руководитель службы внешней коммуникации телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим» Игорь Потапов, сериал также доступен в онлайн-кинотеатре «Иви».
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