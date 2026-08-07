Михаил Мишустин подписал важные соглашения на заседании ЕМПС

На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, с участием Михаила Мишустина, главы государств ЕАЭС подписали три важных соглашения: о электронной торговле, признании ученых званий, а также о допуске брокеров к биржевым торгам.
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