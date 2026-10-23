15-й тур Лиги PARI стартует в пятницу матчем « Торпедо » – « Ротор ». В субботу « Нижний Новгород » сыграет в гостях с «Уфой», « Сочи » – с «Текстильщиком».
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