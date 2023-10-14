Труба для знакомства – как в прошлом веке флиртовали посетители ночных клубов

Интересный способ «прилично» знакомиться придумали в 30-х годах прошлого века в берлинских клубах. И именно возможность устроить «приличный флирт», потребовавшая определённых вложений со стороны владельцев клубов, привлекла туда новую публику.
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