Как минимум в одном новый флагман Xiaomi уступит iPhone 15 и Huawei Mate 60. Xiaomi 14 Pro не получит поддержку спутниковой связи

Инсайдер Digital Chat Station поделился интересной подробностью о будущем флагмане Xiaomi. По его словам, «большой кубок на Snapdragon 8 Gen 3» («большими кубками» называют флагманы Xiaomi и Redmi – компания сама ввела такое обозначение) не получит поддержку спутниковой связи.