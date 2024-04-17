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СССР-Россия

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Национализация тихой сапой

Национализация тихой сапой

Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон", бенефициаром которой является бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, хотят передать государству, пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Тихой,не тихой....Посмотрим,кому же достанется.
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14 час.
Misha Glusch
ну, и физди об этом, автар, идет и идет...
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13 час.
Александр Денисов
Из одного &quot;кармана&quot; забрали, в другой &quot;карман&quot; засунули... Только мы к этим &quot;штанам&quot; никакого отношения не имеем...
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9 час.

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