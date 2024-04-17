Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон", бенефициаром которой является бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, хотят передать государству, пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.
Национализация тихой сапой
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Тихой,не тихой....Посмотрим,кому же достанется.
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14 час.
Misha Glusch
ну, и физди об этом, автар, идет и идет...
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13 час.
Александр Денисов
Из одного "кармана" забрали, в другой "карман" засунули... Только мы к этим "штанам" никакого отношения не имеем...
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9 час.
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