И вновь виноваты «салфетки»: на Московской в Краснодаре ввели реверсивное движение из-за постоянных засоров канализации

И вновь виноваты «салфетки»: на Московской в Краснодаре ввели реверсивное движение из-за постоянных засоров канализацииВ Краснодаре власти и коммунальщики по-своему отреагировали на недовольство жителей многострадальной улицы Московской на постоянный разлив канализационных стоков.